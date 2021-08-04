Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле

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В июле 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 1,6 млн пассажиров, рост составил 21% к аналогичному показателю прошлого года , из них в пригородном сообщении – более 1,1 млн пассажиров (рост на 8,4%), в дальнем следовании – 505 тыс. (рост на 65,8 %).

Пассажирооборот в июле 2021 года составил 665 млн пасс-км, на 93% больше показателя за тот же период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 20%, составив 47,5 млн пасс-км, в дальнем следовании – 618 млн пасс-км, что более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года.

Всего за январь-июль 2021 года отправлено 9 млн пассажиров (рост на 18,7%), из них в дальнем следовании – 2,4 млн пассажиров (+36,6%), в пригородном сообщении – 6,6 млн (+13,4%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года увеличился на 37,8% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 277 млн пасс-км (+19,9%), в дальнем следовании – 2,3 млрд пасс-км (+40,3%).