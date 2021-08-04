Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
В Тольятти мошенник продал арендованный гараж
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
Полиция предостерегает жителей Самарского региона от действий мошенников, предлагающих бонусы за вакцинацию от коронавируса
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
В Самарской области наблюдали песчаную бурю
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
В Самаре снесут две постройки за 7,5 млн рублей
В Красноярском районе Лада улетела в кювет
В Красноярском районе Лада улетела в кювет
В МЕГЕ Самара стартовала кампания «Просыпайтесь, скоро в школу!»
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.87
-0.15
EUR 86.56
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле

4 августа 2021 12:45
50
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 21% в июле

В  июле 2021 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено более 1,6 млн пассажиров, рост составил 21% к аналогичному показателю прошлого года , из них в пригородном сообщении – более 1,1 млн пассажиров (рост на 8,4%), в дальнем следовании – 505 тыс. (рост на 65,8 %).

Пассажирооборот в июле 2021 года составил 665 млн пасс-км, на 93% больше показателя за тот же период 2020 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 20%, составив 47,5 млн пасс-км, в дальнем следовании – 618 млн пасс-км, что более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года.

Всего за январь-июль 2021 года отправлено 9 млн пассажиров (рост на 18,7%), из них в дальнем следовании – 2,4 млн пассажиров (+36,6%), в пригородном сообщении – 6,6 млн (+13,4%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2021 года увеличился на 37,8% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 277 млн пасс-км (+19,9%), в дальнем следовании – 2,3 млрд пасс-км (+40,3%).

 

Теги: КбшЖД пассажиры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре обсудили проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного ж/д транспорта.
29 июля 2021, 18:17
«Ласточка» - один из самых популярных электропоездов Кбш ЖД
В Самаре обсудили проект единой транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации с использованием пригородного ж/д транспорта. Новости компаний
997
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе.
28 июля 2021, 14:55
Дмитрий Азаров вручил награды работникам Куйбышевской железнодорожной дороги
Встреча состоялась на станции Кинель – одной из крупнейших в регионе. Общество
1064
На работу в подрядные организации приглашаются квалифицированные специалисты различных профессий.
21 июля 2021, 16:46
«БАМ 2.0. Строй будущее – зарабатывай сейчас»: КбшЖД информирует о свободных вакансиях
На работу в подрядные организации приглашаются квалифицированные специалисты различных профессий. Новости компаний
1167
В центре внимания
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
124
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
870
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 августа 2021  12:53
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
649
В Самаре стартовал форум соотечественников
3 августа 2021  11:19
В Самаре стартовал форум соотечественников
451
По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.
2 августа 2021  21:19
В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области
2112
Весь список