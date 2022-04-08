Пассажиропоток в самарском аэропорту Курумоч в марте 2022 года снизился на 21%

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Как сообщили в пресс-службе "Курумоча", объем пассажирских перевозок в марте 2022 года составил 165 тысяч человек. Это на 21 % ниже аналогичного периода допандемийного 2019 года. Внутри страны объемы снизились на 17 %, на международных разница составляет 42%.



Так, в Москву летало на 34 % меньше пассажиров. Сократились и международные перевозки - вместо 35 тысяч выезжавших за рубеж человек в 2019 году за границу отправились всего 20 тысяч пассажиров.



Судя по динамике двух последних недель марта (падение доходило до 43 %), пассажиропоток будет снижаться и дальше. Кроме того, аэропорт уже получил уведомления от авиакомпаний об отмене 54 ранее заявленных рейсов в летнем расписании.



Рост замечен только на межрегиональных направлениях: за март количество пассажиров, выбравших перелеты по России, минуя Москву, составило 64,2 тыс. человек. Это на 26 % больше аналогичного показателя 2019 года, пишет Сова.