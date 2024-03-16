пакетные тарифы в общественном транспорте Самары продлят

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Действие пакетных предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары планируется продлить до июня 2024 года. Об этом сообщил городской департамент транспорта, пишет 63.ру.

— В Самаре продолжают действовать предложения по пакетным тарифам, которые были внедрены в пилотном режиме в начале этого года. Благодаря таким предложениям пользователи муниципального общественного транспорта могут экономить от 3 до 6 рублей за одну поездку, — напомнили в департаменте транспорта.

Сейчас в Самаре действуют 4 вида пакетных тарифов.

— На заседании тарифной комиссии планируем внести предложение о продлении срока действия тарифных пакетов вплоть до конца июня 2024 года. Кроме того, планируем инициировать еще более выгодные условия для жителей, — обещают представители дептранса.