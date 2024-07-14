Открытие и запуск моста через Волгу около Климовки становится все ближе

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Об этом сообщили представители «Концессионной компании "Обход Тольятти"».

— Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дороги «Обход Тольятти». Церемония открытия магистрали и запуск движения по ней состоятся на следующей неделе, — заявили концессионеры.

За 3,5 года компании удалось построить почти 100 (99,7) км дороги. На всем ее протяжении находится 39 путепроводов и мостов, в том числе и Климовский. Работы на объекте начались после подписания концессионного соглашения между правительством Самарской области и «Обход Тольятти», пишет 63.ру.

За несколько лет специалисты построили четырехполосную магистраль, на которой можно максимально разогнаться до 110 км/ч. Трасса позволит разгрузить переправу через Волгу у Жигулевской ГЭС и убрать поток машин с улиц Тольятти. Итогом ввода дороги стороны видят создание новых предприятий, новые поступления в региональный бюджет, а также сокращение числа ДТП и вредных выбросов.