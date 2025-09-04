Я нашел ошибку
Об этом рассказали в комитете ЗАГС Самарской области.
В губернии самым популярным именем для мальчиков в августе стало - Лев, а для девочек - София
По словам Маска, сперва качество изображения будет низким, как графика игровых платформ Atari, однако в будущем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и сможет улавливать длину волны радара.
Маск: компания Neuralink планирует частично восстановить зрение слепого человека уже в 2026 году
Внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается уже 43 года и является наиболее экспортируемой моделью компании.
Британское издание о машинах Autocar включило "Ниву" и ВАЗ 2105 в список самых долгоживущих
Он будет курсировать 1 раз в 4 дня.
От Волги до Кавказа: новый регулярный поезд Самара – Кисловодск
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
Информацией  об обращении участников ДТП за медпомощью полиция не располагает.
Два ДТП в  Красноярском районе: перевернулась машина, груженная овощами и там же столкнулись ВАЗ 2110 и большегруз
Особое внимание уделили ремонту теплосетей рядом с социальными учреждениями города.
В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
От Волги до Кавказа: новый регулярный поезд Самара – Кисловодск

4 сентября 2025 21:49
Он будет курсировать 1 раз в 4 дня.

Назначили новый регулярный поезд № 227/228 Самара – Кисловодск. Он будет курсировать 1 раз в 4 дня, отправляясь:

 из Самары в 22:46 (время местное) – с 22 сентября
 из Кисловодска в 01:25 – с 25 сентября

Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населённых пунктах.

 В составе поезда комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан.

 Направление Самара – Кисловодск пользуется популярностью у пассажиров: в январе-августе поездки между этими городами совершили почти 10 тыс. пассажиров (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

В настоящее время совершать поездки в сообщении Самара – Кисловодск можно транзитными поездами: №59 Новокузнецк – Кисловодск, №97 Тында – Кисловодск. Кроме того, до 19 сентября курсирует сезонный двухэтажный поезд №229/230 Самара – Кисловодск.

 Билеты на новый поезд уже в продаже, сообщает пресс-служба КбшЖД.

