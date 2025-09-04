От Волги до Кавказа: новый регулярный поезд Самара – Кисловодск

177

Назначили новый регулярный поезд № 227/228 Самара – Кисловодск. Он будет курсировать 1 раз в 4 дня, отправляясь:



из Самары в 22:46 (время местное) – с 22 сентября

из Кисловодска в 01:25 – с 25 сентября



Остановки для посадки/высадки пассажиров предусмотрены в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населённых пунктах.



В составе поезда комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан.



Направление Самара – Кисловодск пользуется популярностью у пассажиров: в январе-августе поездки между этими городами совершили почти 10 тыс. пассажиров (+29% к аналогичному периоду прошлого года).



В настоящее время совершать поездки в сообщении Самара – Кисловодск можно транзитными поездами: №59 Новокузнецк – Кисловодск, №97 Тында – Кисловодск. Кроме того, до 19 сентября курсирует сезонный двухэтажный поезд №229/230 Самара – Кисловодск.



Билеты на новый поезд уже в продаже, сообщает пресс-служба КбшЖД.