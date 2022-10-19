Огромная пробка образовалась у развязки на Ново-Садовой в Самаре

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Надежды самарцев на то, что пробки на Ново-Садовой канут в лету не оправдались. Открытый на днях путепровод, призванный разгрузить трафик, стал причиной ещё больших заторов.

«Что ни утро, то мучение» сетуют автомобилисты и жалуются на нескончаемый поток машин. И если вчера по данным поисковика «Яндекс. Карты» улица Советской Армии, 3-я Просека, 5-я Просека, Шверника, Солнечная, окрасились в бордовый цвет примерно в 9:30 утра, то в среду 19 октября трафик стал «алым» уже к 8 часам.

Ожидаемо, что водители стали делиться своим возмущением по поводу сложившейся ситуации. Граждане предположили, что после открытия долгожданной развязки на улице Ново-Садовой, дорожные службы не отрегулировали работу светофоров под новые условия.

Корреспонденты tvsamara.ru выехали на место и выяснили, что в районе «Современника» действительно начали устанавливать дополнительные светофоры. Их разметили на балке над дорожным полотном. На снимках видны «стрелки» на каждой из полос.

Напомним, ранее в мэрии Самары рассказали, как изменилась схема движения общественного транспорта после открытия путепровода в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Так, по направлению «из города» общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с улицы Ново-Садовой на дублер перед пересечением с улицей Советской Армии. Для остального транспорта, чтобы повернуть на улицу Советской Армии, также следует съехать на дублер.

А по направлению «в город» временно, до окончания строительных работ на четной стороне дублера улицы Ново-Садовой, автобусы маршрутов №№ 21м, 50, 261 проследуют по новому путепроводу.

Например, автобусы маршрута № 21м доедут до улицы Потапова, где будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по дублеру улицы Ново-Садовой, а далее – направо, на улицу Советской Армии (по своему маршруту). Движение автобусов № 61 организовано по существующей временной схеме.

Напомним, что открытие путепровода состоялось в пятницу 14 октября. Декабрь 2023 - изначально именно этот срок был указан для окончания строительства. Но работы выполнены на год раньше.