Ограничивается движение транспорта в Самаре в связи с реконструкцией улицы XXII Партсъезда

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с реконструкцией улицы XXII Партсъезда с 05:00 2 октября 2023 года до 22:00 15 декабря 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по улице XXII Партсъезда, на участке от улицы Солнечной до дублера улицы Ново-Садовой.

Изменится и трасса следования общественного транспорта. В указанный период автобусы маршрутов №№ 61 и 89 будут ехать по скорректированным схемам.

С временными схемами организации дорожного движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: пресс-служба администрации Самары