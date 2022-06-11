Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июня

137

Росавиация продлила еще на неделю режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.

Таким образом, по-прежнему нельзя вылететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву, пишет РИА Новости.