Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе

Уважаемые автомобилисты, жители и гости Самарской области!
С 16 по 18 мая в связи с проведением Первенства Приволжского федерального округа по велоспорту будет временно ограничено движение транспортных средств по дорогам межмуниципального значения, расположенным в Кинельском районе:
- 16 мая - «Бузаевка – Чубовка» - «Урал – Маханово»;
- 17 мая – «Урал» - Муханово»;
- 18 мая - «Бузаевка – Чубовка» - «Урал – Маханово».
Время ограничения – с 8:00 до 15:00. В связи с перекрытием на участках дорог будут установлены временные дорожные знаки. Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.