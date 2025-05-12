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Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе

12 мая 2025 13:35
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Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе

Уважаемые автомобилисты, жители и гости Самарской области!

С 16 по 18 мая в связи с проведением Первенства Приволжского федерального округа по велоспорту будет временно ограничено движение транспортных средств по дорогам межмуниципального значения, расположенным в Кинельском районе:

- 16 мая - «Бузаевка – Чубовка» - «Урал – Маханово»;

- 17 мая – «Урал» - Муханово»;

- 18 мая - «Бузаевка – Чубовка» - «Урал – Маханово».

Время ограничения – с 8:00 до 15:00. В связи с перекрытием на участках дорог будут установлены временные дорожные знаки. Просим Вас отнестись с пониманием к временным неудобствам, выбирать объезды и заранее планировать маршруты движения.

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