Общественная палата города проверит доступную среду в общественном транспорте Самары

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За последние 3 года (с 2022 по 2024 год) в Самаре в 2,5 раза выросло число жалоб от жителей на работу общественного транспорта.

9 декабря в рамках оперативного совещания в администрации Самары подняли вопрос роста обращений в социальных сетях от жителей в части отсутствия культуры и навыков у водителей автобусов использования пандусов для безопасной посадки и высадки маломобильных граждан. И.о. главы города Иван Носков обратился к Общественной палате города с предложением организовать проверку транспортных предприятий, осуществляющих общественные перевозки в Самаре, в части обеспечения доступности их транспорта для всех категорий граждан.

«В Самаре курсируют низкопольные автобусы, в которых должно быть удобно всем категориям пассажиров. Важно, чтобы водители придерживались культуры вождения и подъезжали вплотную к остановке и обладали навыками использования пандусов. Важно, чтобы оплата поезда для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья была тоже доступна, - отметил и.о. главы города Самара Иван Носков. – Прошу Общественную палату и лично ее председателя Габибуллу Рабадановича проверить обеспечение доступной среды в автобусах, трамваях и троллейбусах. Дать по возможности свое заключение и рекомендации по улучшению ситуации».

В течение года в Самаре транспорт перевозит в среднем около 166 миллионов пассажиров, среди них большая часть - льготные категории граждан. Общественная палата Самары намерена провести такие проверки совместно с некоммерческими организациями, работающими с людьми с ОВЗ.

«Общественная палата Самары уделяет особое внимание вопросам формирования доступной среды в городе. С учетом внедрения с 2025 года более жесткого контроля за работой перевозчиков, мы готовы обсудить со всеми заинтересованными общественными и коммерческими организациями вопрос формирования культуры вождения в областном центре. Начнем, конечно, с доступной среды, что сейчас наиболее важно», – отметил председатель Общественной палаты г. о. Самара Габибулла Хасаев.

Между тем, развитие эффективной работы общественного транспорта – одно из приоритетных направлений работы городской Администрации.

Напомним, что с 2025 года доставлять пассажиров до места назначения в Самаре будут 188 автобусов большого класса, 112 – среднего класса, и все машины у автобусных перевозчиков будут не старше 2023 года выпуска. Также ранее на линию в областной столице выпустили 12 новых трамваев белорусского производства, приобретенных в 2022 году. Пополнение автопарка, успешный рекрутинг новых сотрудников компаниями-перевозчиками, изменение существующих маршрутов и запуск новых, оплата перевозчикам за фактически выполненную транспортную работу и оснащение самарских автобусов оборудованием для безналичной оплаты проезда – все эти меры должны поднять работу общественного транспорта на качественно новый уровень и способствовать развитию транспортной инфраструктуры города.