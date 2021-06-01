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Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади квартиры

1 июня 2021 11:27
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Норматив машино-мест в Самаре хотят привязать к площади квартиры

В Самарской области обеспокоились проблемами парковок в городе. В Самаре ведется активное строительство жилья, но от этого мест для того, чтобы оставить свой автомобиль, больше не становится. Было выдвинуто предложение изменить в документах нормативы. 

Строительные компании должны будут позаботиться о парковке будущих жильцов. Есть нормы, при которых одна квартира равна парковочному месту, но соблюдают их единицы. Фирмы почти идут в атаку на чиновников для снижения существующих правил. И такие «просьбы» находят согласие, сообщает ФАН.

Не так давно в СМИ прошла новость о стройке на проспекте Металлург. Там разрешили изменить правила. Теперь на одна квартира = 0,35 (коэффициент) парковки. Также стартуют новые слушания по стройке на проспекте Кирова, там хотят эту цифру снизить до 0,16. Но пока отклика на это нет. Все отсылают к опыту других регионов. Там расчёт идет по метражу квартиры, пишет ПроГородСамара. 

Фото: Pixabay.com

Теги: машиноместо нормативы парковки

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