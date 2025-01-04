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Николай Носков: в Самару приехали три новых трехсекционных трамвая «Витязь М»

4 января 2025 20:07
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В течение 2025 и 2026 годов планируется выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок».

"Это низкопольные вместительные вагоны, с системой транспортной безопасности, видеонаблюдением внутри салона, возможностью подзарядки мобильных устройств, широкими дверями и мягкими сиденьями", - рассказал глава Самары. 

"Вагоны полностью сделаны и собраны в России, что, как я уже говорил, значительно облегчит обслуживание и обучение сотрудников. Предварительную обкатку «Витязи» уже прошли, теперь должны пройти ее уже в Самаре, в наших условиях и на нашей инфраструктуре" - подчеркнул Николай Носков. 

И это только начало. В течение 2025 и 2026 годов планируется выпустить на линию более 70 современных низкопольных трамваев «Львенок».

"Таким образом, подвижной состав трамваев будет обновлен более чем наполовину, и это позволит ликвидировать проблему поломок и невыхода вагонов на линию", - отметил глава города.

 

Фото:    Администрация Самары

Теги: Самара

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