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Стало известно, почему в Самаре стали часто ломаться троллейбусы. В городском департаменте транспорта объяснили, что причина поникших "рогов" - некачественные угольные контактные вставки, передает sova.info.

По данным ведомства, этой весной прошел аукцион на поставку 50 тысяч сменных деталей токоприемника троллейбуса, которые соприкасаются с контактным проводом. Победителем признали ООО "Аверс". В дальнейшем выяснилось, что вставки имеют низкое качество.



"Удельный износ изделия при сухом контакте, хорошем состоянии контактной сети и давления 12 кгс на провод составляет 50 % при пробеге 4-5 км. Вставки рассыпаются и расслаиваются. При этом пробег угольных контактных вставок УТА другого производителя в аналогичных условиях – около 400-500 км", - отметили в департаменте.

Из-за низкого качества деталей ускоряется износ контактного медного провода и элементов узла токоприемника.

Поставщику направили претензию и потребовали заменить продукцию. Если компания откажется, то МП "ТТУ" обратится в Арбитражный суд Самарской области. В таком случае ее могут признать недобросовестным поставщиком.



В департаменте транспорта также подчеркнули, что данные вставки не оплачены. Деньги переведут, только когда фирма предоставит качественные изделия.

Фото из открытых источников