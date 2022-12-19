Названы сроки приостановки движения по Крымскому мосту

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В министерстве транспорта Крыма заявили о приостановке движения автомобилей по мосту из-за ремонтно-восстановительных работ 19 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Мост будет закрыт для автомобилистов с 12:00 до 18:00, указало ведомство.

Водителям посоветовали отказаться от поездок из Крыма в Краснодарский край и обратно. Водителей грузовиков призвали использовать маршрут через новые территории России.

Ранее Минтранс сообщил, что с 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать автомобили с грузоподъемностью более 1,5 тонны. Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой, пишет Лента.