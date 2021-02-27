Названы самые проблемные перекрестки Самары

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Какие перекрестки Самары самые проблемные, с частыми заторами и высокой аварийностью? Об этом рассказал начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Самарской области Артем Кудашев.

1. Авроры и Гагарина

Обе улицы широкие, на обеих интенсивное движение в 6 полос. Их пересечение, не что иное, как горлышко в бутылке. Здесь, по мнению эксперта, необходимо менять организацию движения. При этом расширить дорогу из-за отсутствия места не представляется возможным. Одним из решений проблемы может стать двухуровневая развязка. К примеру, поток по Авроре пустить по верху, по Гагарина низом. Светофор, в данном случае уже не будет помехой для движения.

2. Московское шоссе и Советской Армии

Поток с улицы Стара-Загора, в сторону Ново-Садовой, нередко перекрывает Московское шоссе, упираясь в пробку. Копятся машины перед светофором и в обратном направлении. В настоящее время планируется внести изменения в работу светофоров во время ремонта Московского шоссе, но это временное решение. Чтобы избежать заторов на данном участке, здесь тоже нужна развязка, - отмечает Артем Кудашев.

3. Революционная и Авроры

Эксперт, уточняет, что на данном перекрестке, уже принято решение построить тоннель, в рамках продления улицы Авроры. Московское шоссе пойдет по низу.

4. Полевая и Арцыбушевская

Здесь, по мнению представителя ГИБДД, которое приводит 63.ru, остановки общественного транспорта тормозят поток машин. Также необходимо пересматривать организацию движения, пишет ГТРК Самара.