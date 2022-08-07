Названы самые популярные автомобили этого лета в России

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Автомашины корейских Kia и Hyundai, а также российской Lada стали самыми приобретаемыми в июне-июле в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «СберАвто».

Из исследования следует, что на марку Kia пришлось 12% приобретенных автомобилей, у Hyundai 10%, у Lada 8%. Самыми популярными моделями стали KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta и Lada Vesta. Четвертое место у бренда Volkswagen.

Как отмечается в исследовании, в подавляющем большинстве случаев приобретались автомобили с пробегом (94%), у новых авто только 6%.

Наибольшее количество сделок по приобретению автомобиля осуществлено в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Красноярске, Новосибирске и Уфе.