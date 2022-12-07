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Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна

7 декабря 2022 16:24
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Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна

Из-за ограничений полетов через Россию финская авиакомпания Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. Такое мнение в среду, 7 декабря, в беседе с «Известиями» высказал авиаэксперт Роман Гусаров.

Накануне генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал страны Запада подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой». По его словам,запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов.

По словам авиаэксперта, есть большое количество европейских компаний, которым сегодня приходится облетать огромную территорию России при полетах в Азию, причем облетать не только при перевозке пассажиров, но и при перевозке товаров и грузов, пишут "Известия".

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