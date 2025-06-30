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1 июля в 12:00 (время местное) на железнодорожном вокзале Самары состоится торжественное открытие бизнес-зала нового формата.

В мероприятии примут участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, руководители ОАО «РЖД» и представители причастных региональных министерств.

После официальной части открытия запланирована экскурсия по бизнес-залу.

Отметим, что современный бизнес-зал включает в себя лаундж- и рабочую зону с доступом к Wi-Fi, также здесь оборудована зона питания в формате «a-la-carte», где будут представлены горячие блюда и напитки на выбор. В отдельной гардеробной гости могут оставить свой багаж и ручную кладь. В бизнес-зале есть душевая комната и санитарно-бытовые помещения, где созданы все необходимые условия для маломобильных граждан. Для проведения деловых встреч предусмотрена комфортная переговорная комната, а маленькие путешественники могут отдохнуть в отдельной игровой комнате и посмотреть мультфильмы.