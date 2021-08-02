На Южном шоссе в Самаре сняли ограничение для автомобилистов в 40 км в час

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На Южном шоссе в Самаре сняли ограничение скорости в 40 км в час, введенное ранее из-за плохого состояния проезжей части. Дорогу отремонтировали, и теперь автомобилисты могут ехать по ней со скоростью до 60 км в час. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что на участке разделили встречные потоки транспорта барьерным ограждением, и в настоящее время Южное шоссе отвечает требованиям безопасности. Также оно оборудовано камерами для автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, Южное шоссе весной 2021 года начали ремонтировать от улицы Уральской до Южного моста. Как рассказали Samru.ru в администрации города, речь идет о ремонте большими «картами» свыше 100 п.м. Также в мэрии прокомментировали поступившее в редакцию в июле замечание жителей города об образовании провала в районе обочины дороги после прошедших ливней. В горадминистрации сообщили, что работы по укреплению обочины сейчас проведены подрядной организацией, пишет Самру.ру.