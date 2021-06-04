В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию

151

В Самаре завершается ремонт Южного шоссе в границах от мостового перехода «Южный» до кольцевой развязки с улицей Уральской. Общая площадь работ на объекте составила около 90 тысяч квадратных метров.



Южное шоссе является основной транспортной артерией, так как соединяет Самару и микрорайон «Южный город» Волжского района, и служит въездными «воротами» в областную столицу.



В настоящий момент ремонт близится к завершению. В ночь на 3 июня подрядная организация укладывала финальные 5 тысяч квадратных метров. Еще около тысячи «квадратов» въездов и примыканий к основному ходу Южного шоссе находятся в работе. Контроль за выполнением работ осуществляют круглосуточно.

Стоит отметить, что работы идут опережающими темпами - на данный момент готовность объекта составляет 95%, сообщает горадминистрация.