В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны договорились о сотрудничестве в развитии ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности банка.
ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве
Программой празднования в этом году заявлен концерт национальных коллективов художественной самодеятельности.
В Самаре состоится чувашский национальный праздник «Акатуй»
Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
О процедуре подачи документов в электронном виде рассказали сегодня, 4 июня, родительской общественности.
В школе № 26 на 5-ой просеке стартует электронная запись
Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.
ПМЭФ-21: Дмитрий Азаров и Сергей Собянин заключили соглашение о сотрудничестве
В течение месяца самарцы «серебряного возраста» на свежем воздухе смогут укрепить свое здоровье и физическую форму.
Самарских пенсионеров бесплатно обучат китайской гимнастике
Сейчас там идут демонтажные работы.
Во взрослой поликлинике Борской ЦРБ в этом году проведут капитальный ремонт
В этом году общая масса песка, который будет доставлен на самарские пляжи, достигнет 17,5 тысячи тонн.
В районе I очереди самарской набережной начались работы по завозу песка
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию

4 июня 2021 11:36
151
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию

В Самаре завершается ремонт Южного шоссе в границах от мостового перехода «Южный» до кольцевой развязки с улицей Уральской. Общая площадь работ на объекте составила около 90 тысяч квадратных метров. 
 
Южное шоссе является основной транспортной артерией, так как соединяет Самару и микрорайон «Южный город» Волжского района, и служит въездными «воротами» в областную столицу. 
 
В настоящий момент ремонт близится к завершению. В ночь на 3 июня подрядная организация укладывала финальные 5 тысяч квадратных метров. Еще около тысячи «квадратов» въездов и примыканий к основному ходу Южного шоссе находятся в работе. Контроль за выполнением работ осуществляют круглосуточно. 

Стоит отметить, что работы идут опережающими темпами - на данный момент готовность объекта составляет 95%,  сообщает горадминистрация.

Теги: В центре внимания ремонт дорог Южное шоссе

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
04 июня 2021, 13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега", "Космопорт", "Амбар". Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
106
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
03 июня 2021, 11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
Сейчас с объемом работ, запланированным в рамках муниципального контракта, подрядчик справился уже на 49%. Благоустройство
308
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021, 13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
По нацпроекту обновляют 8 км дорожного покрытия. Благоустройство
1548

В центре внимания
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
4 июня 2021  13:55
Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса
110
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
4 июня 2021  12:38
НОЦ «Инженерия будущего» на ПМЭФ-2021 собрал губернаторов регионов и ведущих научных экспертов России
151
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
4 июня 2021  11:36
В Самаре ремонт Южного шоссе «вошел» в завершающую стадию
148
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
4 июня 2021  11:24
В Самаре обсудили ситуацию с предстоящими ограничениями движения в связи с модернизацией теплотрасс
294
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
4 июня 2021  10:09
Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности
184
Весь список