Южное шоссе в Самаре начали ремонтировать на всю ширину проезжей части

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Южное шоссе – один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры региональной столицы, который называют южными въездными «воротами». Поэтому интенсивность трафика высокая. Дорога ведет также к многочисленным промышленным базам, связывает Самару с молодым микрорайоном «Южный город» Волжского района области. Так что проезжая часть испытывает колоссальные нагрузки от движения легкового и грузового транспорта.

На этой неделе здесь начались долгожданные работы по обновлению дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. Ремонтом шоссе охвачено на всем протяжении – от улицы Уральской до моста «Южный» и на всю ширину проезжей части. Преображают объект в числе первоочередных, на которых в этом сезоне запланированы работы по методу больших «карт» (свыше 100 п. м).

Ранее из-за неудовлетворительного состояния полотна поступало значительное количество обращений автомобилистов, в том числе через соцсети. Южное шоссе было незамедлительно взято на повышенный контроль.

На этой неделе с помощью установки холодного фрезерования начали удалять старый слой покрытия, после чего подрядчик – ООО «ПСК» приступит к устройству новых слоев дорожной «одежды» (выравнивающего и верхнего).

«Работы выполняются преимущественно в ночное время, поскольку днем на шоссе очень напряженный трафик. К тому же в ночную смену, когда дорога не так загружена, ремонт подрядчик производит с максимальной скоростью для того, чтобы быстрее выполнить значительный объем работ. Например, только в вывозе асфальтобетонной крошки после фрезерования задействуют более 10 единиц техники. Мы также акцентируем внимание на том, что движение по шоссе не ограничивается, оно осуществляется по свободным полосам. Такая организация работ позволяет пропускать транспортные средства по максимуму»,– сообщил Шамиль Халиуллов – директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», которое является учреждением, курирующим ремонтные работы круглосуточно, на всех этапах.

Протяженность объекта составляет более 5 км, а площадь работ превышает 92 тысяч кв. м. Чтобы справиться с таким большим объемом, подрядчику потребуется около одного месяца на фрезерование и еще столько же – для укладки покрытия.

Дорога обретет повышенную прочность за счет использования ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Южное шоссе – еще один объект, где с этого сезона в Самаре применяется новая асфальтобетонная смесь с улучшенными характеристиками, а использование новых материалов и технологий является обязательным условием при производстве работ на средства дорожного нацпроекта.

Гарантия на покрытие, устроенное с применением такого строительного материала – 5 лет. Для сравнения: смеси, которые укладывали в предыдущие годы при производстве работ по ремонту большими «картами», обеспечивали гарантийный срок только в 2 года.

Муниципальным контрактом на отдельных участках шоссе предусмотрена также установка разделительного ограждения для повышения безопасности дорожного движения.

Завершить ремонт Южного шоссе запланировано к началу июля текущего года.

Фото: горадминистрация