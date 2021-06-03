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В Самаре завершается ремонт Южного шоссе

3 июня 2021 14:20
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До конца этой недели подрядчик планирует завершить устройство верхнего слоя покрытия проезжей части.

В Самаре завершается ремонт Южного шоссе в границах от мостового перехода «Южный» до кольцевой развязки с улицей Уральской.

Общая площадь работ на объекте составила около 90 тысяч квадратных метров.

«На участке выполнили фрезерование асфальтобетонного покрытия, после чего следовал розлив битумной эмульсии и устройство верхнего слоя автодороги. Впервые с этого дорожно-строительного сезона в Самаре используем высокопрочную смесь – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Дорожное полотно, обновленное с использованием данной смеси, способно выдерживать большие нагрузки. Южное шоссе является основной транспортной артерией, так как соединяет Самару и микрорайон «Южный город» Волжского района, и служит въездными «воротами» в областную столицу. Поэтому устройство такого покрытия для этой дороги особенно актуально», - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

В настоящий момент ремонт близится к завершению. В ночь на 3 июня подрядная организация укладывала финальные 5 тысяч квадратных метров. Еще около тысячи «квадратов» въездов и примыканий к основному ходу Южного шоссе находятся в работе.

«На участке трудится две рабочие бригады по 6 человек в каждой, по технике задействовано 2 асфальтоукладчика, комплекс катков и около 20 автомобилей-самосвалов. Только за одну ночную смену укладывают порядка 800 тонн асфальтобетонной смеси. Основное «препятствие» для нас – это погодные условия, горячий асфальтобетон не укладывают на влажное основание, это нарушение технологии производства работ. В связи с тем, что на текущей неделе выпадали осадки, мы временно приостанавливали укладку, по мере высыхания основания – продолжали при первой возможности», - уточнил начальник участка подрядной организации ООО «ПСК» Владимир Качкан.

Контроль за выполнением работ специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» осуществляют круглосуточно.

«Особое внимание уделяется контролю за работами по очистке основания, розливу битумных эмульсий, а также проводится замер температуры смеси - она должна соответствовать установленным стандартам. После завершения работ по укладке асфальтобетонной смеси на объекте, специалисты отбирают пробы для определения основных показателей физико-механических свойств асфальтобетонного покрытия для подтверждения соответствия уложенной смеси требованиям ГОСТ. В случае соответствия данные работы принимаются», - пояснил Кирилл Рябов.

Муниципальным контрактом также предусмотрена установка барьерных ограждений по оси проезжей части на участке от поста ГАИ, который находится в районе ТЦ «Амбар», до мостового перехода. Это необходимо для обеспечения безопасного передвижения легкового и грузового транспорта и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Таким образом, после проведения данного комплекса работ возможность выезда на встречную полосу будет исключена.

До конца этой недели подрядчик планирует завершить устройство верхнего слоя покрытия проезжей части, включая въезды и примыкания к основному ходу Южного шоссе. Стоит отметить, что работы идут опережающими темпами - на данный момент готовность объекта составляет 95%.

 

Фото: администрация Самары

Теги: ремонт Южное шоссе

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