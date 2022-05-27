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В связи с аварийными работами на канализационном колодце.
На Волжском проспекте будет временно ограничено движение транспорта
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На Волжском проспекте будет временно ограничено движение транспорта

27 мая 2022 17:40
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В связи с аварийными работами на канализационном колодце.

В связи с аварийными работами на канализационном колодце на Волжском проспекте будет временно ограничено движение, а общественный транспорт направят в объезд.

На Волжском проспекте в районе дома № 43 будет организован аварийный ремонт канализационного колодца. Его произведут специалисты «РКС-Самара», после чего подрядчик восстановит асфальтобетонное покрытие.

При этом работы сопряжены с необходимостью временного перекрытия проезжей части на участке в границах улиц Осипенко и Полевой с 00:00 28 мая 2022 года. Ограничение движения транспорта будет действовать до 05:00 29 мая 2022 года.

В вышеуказанный период по измененной трассе проследует общественный транспорт, маршруты которого пролегают по Волжскому проспекту. А именно автобусы № 61, 261, 247 будут объезжать задействованный в ремонте участок по улицам Осипенко, Ново-Садовой, Полевой (в обоих направлениях), у автобусов № 207 объезд – по улицам Ново-Садовой и Полевой (в обоих направлениях).

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