На вокзале Самара стал доступен сервис оплаты билетов на поезда с помощью системы быстрых платежей

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ОАО «РЖД» совместно с Банком ВТБ (ПАО) запускает новый способ безналичной оплаты билетов на поезда дальнего следования с помощью системы быстрых платежей (СБП). Теперь оплачивать поездки станет проще, удобнее и быстрее.

Технология позволяет осуществлять безналичные платежи от физических лиц с использованием динамического QR-кода на экране платежного терминала. Денежные средства поступают на счет перевозчика практически сразу после подтверждения платежа пассажиром. Эквайринг и процессинг обеспечивается Банком ВТБ (ПАО).

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. Сейчас специализированные кассы есть на 12 крупнейших вокзалах страны, в том числе, в Самаре. География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться.

На железнодорожном вокзале Самара оплатить проездные и перевозочные документы с помощью СБП сейчас можно в специализированных билетных кассах № 1, 2, 3 и 4 (они отмечены специальным знаком).

До конца года возможность покупать билеты на поезда с помощью СБП появится и онлайн – на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».