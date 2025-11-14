На улице Советской Армии в Самаре временно изменится схема движения транспорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На улице Советской Армии в Самаре временно изменится схема движения транспорта

14 ноября 2025 12:48
151
С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок улицы Советской Армии в границах улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.

В связи с работами на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169 на ул. Советской Армии будет временно ограничено движение транспорта. С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок улицы Советской Армии в границах улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.

На период аварийно-восстановительного ремонта общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам. Объезжать участок ремонта автобусы пяти муниципальных маршрутов будут следующим образом:

- автобусы маршрута № 30
в направлении завода «Экран» – от Центрального автовокзала – по улице Авроры, улице Антонова-Овсеенко, улице XXII Партсъезда, далее по своему маршруту; 
в направлении Центрального автовокзала – сначала по своему маршруту, затем через улицу XXII Партсъезда, улицу Антонова-Овсеенко, улицу Авроры, до автовокзала;

- автобусы маршрута № 35
в направлении НФС – через улицу Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце улицы XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, улицу Советской Армии, далее по привычному маршруту; 
в направлении сквера Санфировой – по улице Советской Армии, Московскому шоссе, улице Авроры, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 56
в направлении Приволжского мкр. – сначала по обычному маршруту, затем по улицам Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улице Советской Армии, проспекту Карла Маркса, далее по своему маршруту; 
в направлении железнодорожного вокзала – сначала по своему маршруту, затем по проспекту Карла Маркса, улице Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту; 

- автобусы маршрута № 70 
в направлении Приволжского мкр. – сначала по своему маршруту, затем по улицам Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно; 
в направлении сквера Санфировой – по своему маршруту, улицам Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;

- автобусы маршрута № 213
при следовании по улице XXII Партсъезда в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, через улицы XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, улицы Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту; 
при следовании по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, затем через улицы Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицы Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости работ на инженерных коммуникациях и заблаговременно планировать свои поездки. Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания «РКС-Самара» рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.На улице Советской Армии в Самаре временно изменится схема движения транспорта

В связи с работами на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169 на ул. Советской Армии будет временно ограничено движение транспорта. С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок улицы Советской Армии в границах улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.

На период аварийно-восстановительного ремонта общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам. Объезжать участок ремонта автобусы пяти муниципальных маршрутов будут следующим образом:

- автобусы маршрута № 30
в направлении завода «Экран» – от Центрального автовокзала – по улице Авроры, улице Антонова-Овсеенко, улице XXII Партсъезда, далее по своему маршруту; 
в направлении Центрального автовокзала – сначала по своему маршруту, затем через улицу XXII Партсъезда, улицу Антонова-Овсеенко, улицу Авроры, до автовокзала;

- автобусы маршрута № 35
в направлении НФС – через улицу Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце улицы XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, улицу Советской Армии, далее по привычному маршруту; 
в направлении сквера Санфировой – по улице Советской Армии, Московскому шоссе, улице Авроры, далее по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 56
в направлении Приволжского мкр. – сначала по обычному маршруту, затем по улицам Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улице Советской Армии, проспекту Карла Маркса, далее по своему маршруту; 
в направлении железнодорожного вокзала – сначала по своему маршруту, затем по проспекту Карла Маркса, улице Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту; 

- автобусы маршрута № 70 
в направлении Приволжского мкр. – сначала по своему маршруту, затем по улицам Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно; 
в направлении сквера Санфировой – по своему маршруту, улицам Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;

- автобусы маршрута № 213
при следовании по улице XXII Партсъезда в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, через улицы XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, улицы Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту; 
при следовании по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, затем через улицы Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицы Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.

Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости работ на инженерных коммуникациях и заблаговременно планировать свои поездки. Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания «РКС-Самара» рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025, 13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Здравоохранение
41
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
14 ноября 2025, 13:49
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно... Общество
58
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных.
14 ноября 2025, 13:34
Сборная региона - победитель Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных. Спорт
74
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
Весь список