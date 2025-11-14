На улице Советской Армии в Самаре временно изменится схема движения транспорта

151

В связи с работами на камере холодного водоснабжения в районе дома № 169 на ул. Советской Армии будет временно ограничено движение транспорта. С 22:00 14 ноября до 20:00 18 ноября недоступным для проезда будет участок улицы Советской Армии в границах улицы Блюхера и проспекта Карла Маркса.



На период аварийно-восстановительного ремонта общественный транспорт будет работать по скорректированным схемам. Объезжать участок ремонта автобусы пяти муниципальных маршрутов будут следующим образом:



- автобусы маршрута № 30

в направлении завода «Экран» – от Центрального автовокзала – по улице Авроры, улице Антонова-Овсеенко, улице XXII Партсъезда, далее по своему маршруту;

в направлении Центрального автовокзала – сначала по своему маршруту, затем через улицу XXII Партсъезда, улицу Антонова-Овсеенко, улицу Авроры, до автовокзала;



- автобусы маршрута № 35

в направлении НФС – через улицу Авроры, Московское шоссе, с разворотом на кольце улицы XXII Партсъезда, выездом на Московское шоссе, улицу Советской Армии, далее по привычному маршруту;

в направлении сквера Санфировой – по улице Советской Армии, Московскому шоссе, улице Авроры, далее по своему маршруту;



- автобусы маршрута № 56

в направлении Приволжского мкр. – сначала по обычному маршруту, затем по улицам Дыбенко, Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улице Советской Армии, проспекту Карла Маркса, далее по своему маршруту;

в направлении железнодорожного вокзала – сначала по своему маршруту, затем по проспекту Карла Маркса, улице Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, Дыбенко, далее по своему маршруту;



- автобусы маршрута № 70

в направлении Приволжского мкр. – сначала по своему маршруту, затем по улицам Советской Армии, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Стара-Загора, далее как обычно;

в направлении сквера Санфировой – по своему маршруту, улицам Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицам Авроры, Антонова-Овсеенко, Советской Армии, далее выезд на свой обычный маршрут;



- автобусы маршрута № 213

при следовании по улице XXII Партсъезда в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, через улицы XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры, Московское шоссе, улицы Советской Армии, Стара-Загора, далее по своему маршруту;

при следовании по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора – сначала по своему маршруту, затем через улицы Стара-Загора, Советской Армии, Московскому шоссе, улицы Авроры, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, далее по обычному маршруту.



Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимости работ на инженерных коммуникациях и заблаговременно планировать свои поездки. Также жителям домов, расположенных вблизи участка ремонта, компания «РКС-Самара» рекомендует сделать запас холодной воды для бытовых нужд, поскольку возможна кратковременная приостановка подачи ресурса.На улице Советской Армии в Самаре временно изменится схема движения транспорта



