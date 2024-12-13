На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о снятии временных ограничений для маршрутных и грузовых транспортных средств.

— Движение осуществляется в штатном режиме. 13 декабря с 10:00 по местному времени восстановлено движение маршрутного и грузового транспорта на участках ранее закрытых федеральных автомобильных дорог, — заявили в ведомстве.

Также вновь открыто движение по автомобильной дороге регионального значения «Обход города Сызрани», пишет 63.ру.

— Ночью на расчистке от снега федеральных и региональных трасс в Самарской области работало порядка 400 единиц техники, работы продолжаются, — отметили в Минтрансе.

Также в ведомстве напомнили важные номера телефонов:

— Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно по единому номеру телефона оперативных дорожных служб Самарской области — 8 (846) 268-41-41. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.