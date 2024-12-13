На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад

Я нашел ошибку
Главные новости:
В зимний период у детей достаточно часто выявляется гиповитаминозы.
Самарский врач-педиатр: "Гиповитаминозы отрицательно сказываются на росте и развитии детей
Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления.
Семьи-финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области побывали в семейных путешествиях
В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут рейдовые мероприятия областной Госавтоинспекции.
С 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ СО перейдут на усиленный режим несения службы
Все о поддержке технологического бизнеса.
В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад

13 декабря 2024 13:06
130
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области сообщило о снятии временных ограничений для маршрутных и грузовых транспортных средств.

— Движение осуществляется в штатном режиме. 13 декабря с 10:00 по местному времени восстановлено движение маршрутного и грузового транспорта на участках ранее закрытых федеральных автомобильных дорог, — заявили в ведомстве.

Также вновь открыто движение по автомобильной дороге регионального значения «Обход города Сызрани», пишет 63.ру.

— Ночью на расчистке от снега федеральных и региональных трасс в Самарской области работало порядка 400 единиц техники, работы продолжаются, — отметили в Минтрансе.

Также в ведомстве напомнили важные номера телефонов:

— Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации можно по единому номеру телефона оперативных дорожных служб Самарской области — 8 (846) 268-41-41. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024, 14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
Отметим, что за качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки. Благоустройство
109
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024, 13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
Это связано с дорожной аварией.  Происшествия
108
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024, 11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
Утром к уборке территорий подключились районные МБУ, УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН. ЖКХ
155
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
115
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
110
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
129
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
156
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
170
Весь список