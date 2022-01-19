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На тольяттинском вокзале (в Автозаводском районе) представили новый двухэтажный поезд

19 января 2022 09:43
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На тольяттинском вокзале (в Автозаводском районе) представили новый двухэтажный поезд

Поезд будет курсировать между Тольятти и Москвой. На каждом этаже вагона - по восемь купе.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, цену на билеты на этот поезд обещают держать старую, на уровне стоимости плацкарта. А вот уровень комфорта будет новый. Своё купе в вагоне можно открыть, как в гостинице, с помощью индивидуальной магнитной ключ-карты. Помимо разных приятных и упрощающих поездку мелочей, есть даже отдельная подъёмная площадка для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Если посещение стольного града не требует максимальной оперативности, то поездка на поезде  - даже приятнее. Вечером сел в Тольятти, до обеда – уже в Москве. Еще и выспался по дороге.

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