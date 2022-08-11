На территории Самарской области на участке дороги М-5 «Урал» будет временно ограничено движение грузового транспорта

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На территории Самарской области в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал», Госавтоинспекцией совместно с ФКУ "Поволуправавтодор" принято решение о введении временного ограничения движения с 11 августа в период с 7:00 до 22:00 часов по местному времени ежедневно для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 т на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск км 890-км 970 + 480 м.

В связи с этим сотрудниками ГИБДД будет, осуществляться периодический контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения на указанном участке.

Госавтоинспекция Самарской области просит с пониманием отнестись к введению временного ограничения грузового транспорта, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения! Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты движения заблаговременно с учётом осложнения дорожной обстановки. указанном участке. В случае выявления нарушения правил дорожного движения водитель привлекается к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.



