Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”
Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”
В Самаре завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В Самаре завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
хоккеисты ЦСК ВВС проведут решающий матч финальной серии за Кубок Федерации
Хоккеисты ЦСК ВВС проведут решающий матч финальной серии за Кубок Федерации
Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее
Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее
На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы
На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы
Тольяттинец доверился "менеджеру" в мессенджере и отдал 914 тысяч мошеннику
Тольяттинец доверился "менеджеру" в мессенджере и отдал 914 тысяч мошеннику
На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество
На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество
В Самаре трое детей отравились угарным газом
В Самаре трое детей отравились угарным газом
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами
Самарцев приглашают на День плова 
Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество

17 апреля 2023 12:17
82
На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество

У самарских электроэнергетиков снова появились претензии к муниципальному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). Об этом можно судить из сообщения, опубликованного на сайте Арбитражного суда Самарской области.

— Представители акционерного общества «Самарагорэнергобыт» обратились в арбитраж с иском к ТТУ. Они планируют взыскать 7,7 миллиона рублей. Эта сумма — задолженность за фактически потребленную электроэнергию по договору за декабрь 2022 года, пени за период с 21 февраля по 10 марта 2023 года, а также расходы по госпошлине, — следует из документов, опубликованных на сайте арбитража.

Судьи приняли иск к рассмотрению. Следующее заседание состоится в конце мая 2023 года, пишет 63.ру.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Самарагорэнергосбыт» образовали в 2008 году. Среди его учредителей были самарский бизнесмен и депутат Олег Дьяченко и сенатор Андрей Кислов. Директором общества числится Ильнар Сулейманов. Ранее он был еще гендиректором и учредителем компании «ЭРА», которая оказывает услуги для бизнесменов.

Это уже второй иск энергетиков к муниципальному перевозчику. Ранее они же обратились к ТТУ с претензией на 617 тысяч рублей. Именно столько составили пени за несколько месяцев 2020, 2021 и 2022 годов. Однако этот спор, по словам директора ТТУ Михаила Ефремова, удалось решить мирно.

— Нам удалось решить вопрос с ресурсоснабжающей организацией. Они планируют отозвать иск, — заявил директор ТТУ.

Но не только «Самараэнергосбыт» заявил о своих претензиях к муниципальному перевозчику. По словам представителей «Самараэнерго», предприятие задолжало около 40 миллионов рублей. Более того, энергетики пригрозили отключить МП от электричества, заблокировав таким образом движение трамваев и троллейбусов. Спустя несколько дней стало известно, что муниципальное предприятие начало погашать долг. Ожидается, что всю сумму ресурсоснабжающая организация получит до конца апреля.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 15 апреля, раньше обычного срока, в Самаре начнутся регулярные перевозки к садово-дачным массивам
14 апреля 2023, 13:19
15 апреля, раньше обычного срока, в Самаре начнутся регулярные перевозки к садово-дачным массивам
Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, совпадающих с религиозными и иными праздниками.  Общество
635
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
13 апреля 2023, 12:33
В Самаре после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
Обращаем внимание горожан, что перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется Транспорт
794
На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки».
12 апреля 2023, 17:54
15 апреля после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки». Общество
631
В центре внимания
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
496
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
481
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху
16 апреля 2023  10:38
Православные россияне празднуют Пасху
469
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
2278
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
15 апреля 2023  12:06
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
803
Весь список