На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество

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У самарских электроэнергетиков снова появились претензии к муниципальному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). Об этом можно судить из сообщения, опубликованного на сайте Арбитражного суда Самарской области.

— Представители акционерного общества «Самарагорэнергобыт» обратились в арбитраж с иском к ТТУ. Они планируют взыскать 7,7 миллиона рублей. Эта сумма — задолженность за фактически потребленную электроэнергию по договору за декабрь 2022 года, пени за период с 21 февраля по 10 марта 2023 года, а также расходы по госпошлине, — следует из документов, опубликованных на сайте арбитража.

Судьи приняли иск к рассмотрению. Следующее заседание состоится в конце мая 2023 года, пишет 63.ру.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Самарагорэнергосбыт» образовали в 2008 году. Среди его учредителей были самарский бизнесмен и депутат Олег Дьяченко и сенатор Андрей Кислов. Директором общества числится Ильнар Сулейманов. Ранее он был еще гендиректором и учредителем компании «ЭРА», которая оказывает услуги для бизнесменов.

Это уже второй иск энергетиков к муниципальному перевозчику. Ранее они же обратились к ТТУ с претензией на 617 тысяч рублей. Именно столько составили пени за несколько месяцев 2020, 2021 и 2022 годов. Однако этот спор, по словам директора ТТУ Михаила Ефремова, удалось решить мирно.

— Нам удалось решить вопрос с ресурсоснабжающей организацией. Они планируют отозвать иск, — заявил директор ТТУ.

Но не только «Самараэнергосбыт» заявил о своих претензиях к муниципальному перевозчику. По словам представителей «Самараэнерго», предприятие задолжало около 40 миллионов рублей. Более того, энергетики пригрозили отключить МП от электричества, заблокировав таким образом движение трамваев и троллейбусов. Спустя несколько дней стало известно, что муниципальное предприятие начало погашать долг. Ожидается, что всю сумму ресурсоснабжающая организация получит до конца апреля.