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В связи с работами по строительству развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, автобусы работают по временной схеме движения.

Автобусы 50 маршрута поедут по дублеру ул.Ново-Садовой в оба направления.

Автобусы маршрута №35 в сторону НФС поедут по ул.Советской армии - дублеру Ново-Садовой - ул.Шверника - ул.Солнечная - 6-я просека - 5-я просека – ул.Советской Армии.

По направлению к Дому Молодежи автобусы №35 поедут по ул.Советской Армии – дублеру Ново-Садовой - и далее по маршруту.

Автобусы 61 маршрута в сторону «Колизея» поедут по дублеру Ново-Садовой - ул.Шверника - ул.Солнечная и далее по маршруту. В сторону Хлебной площади автобусы №61 будут объезжать закрытый участок так: ул.Солнечная - 6-я просека - 5-я просека - ул.Советской Армии – дублер Ново-Садовой и далее по маршруту.