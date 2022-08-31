На переезде Липяги состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!»

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2 сентября 2022 г. в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах состоится профилактическая акция «Безопасный переезд!».

В рамках акции планируется провести беседы с водителями автотранспортных средств, направленные на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблеме безопасности на железнодорожных переездах, раздать памятки с правилами безопасного движения при пересечении железнодорожного пути и тематические сувениры.

В мероприятии примут участие представители Куйбышевской железной дороги, ГИБДД г. Новокуйбышевск.

Мероприятие состоится 2 сентября 2022г. в 12.00 (время местное) на охраняемом переезде 1083 км, ст. Липяги.