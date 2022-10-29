На ноябрьские праздники между Самарой и Сызранью запустят дополнительные «Ласточки»

В длинные выходные дни, с 4 по 6 ноября, скоростной поезд «Ласточка» будет чаще курсировать между городами.
В праздник Дня народного единства добраться из Самары в Сызрань и обратно станет проще. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Перевозчик опубликовал расписание дополнительных рейсов:
Как рассказывал OBOZ.INFO, представители железнодорожной компании отмечали, что в эти даты спрос на услуги перевозчиков серьезно возрастают, в том числе и на межрегиональные маршруты.
РЖД анонсировали дополнительные поезда дальнего следования по популярным направлениям, например, в Москву. Однако пока данные о том, в каком количестве и по каким направлениям они появятся не публиковались.
Что касается пригородных маршрутов, то Куйбышевская железная дорога предупреждает об изменениях в их обычном расписании из-за праздничных дат, пишет Обоз.