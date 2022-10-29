На ноябрьские праздники между Самарой и Сызранью запустят дополнительные «Ласточки»

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В длинные выходные дни, с 4 по 6 ноября, скоростной поезд «Ласточка» будет чаще курсировать между городами.

В праздник Дня народного единства добраться из Самары в Сызрань и обратно станет проще. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Перевозчик опубликовал расписание дополнительных рейсов:

4 ноября Самара (отпр. 07:03) – Сызрань-1 (приб. 08:57)

4,5,6 ноября Сызрань-1 (отпр. 09:12) – Самара (приб. 10:59)

4,5 ноября Самара (отпр. 18:30) – Сызрань-1 (приб. 20:11)

6 ноября Самара (отпр. 16:13) – Сызрань-1 (приб. 17:48)

6 ноября Сызрань-1 (отпр. 18:00) – Самара (приб. 19:53)

Как рассказывал OBOZ.INFO, представители железнодорожной компании отмечали, что в эти даты спрос на услуги перевозчиков серьезно возрастают, в том числе и на межрегиональные маршруты.

РЖД анонсировали дополнительные поезда дальнего следования по популярным направлениям, например, в Москву. Однако пока данные о том, в каком количестве и по каким направлениям они появятся не публиковались.

Что касается пригородных маршрутов, то Куйбышевская железная дорога предупреждает об изменениях в их обычном расписании из-за праздничных дат, пишет Обоз.