На Ново-Садовой в Самаре отремонтируют трамвайные пути и поставят автострелку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ранее Лифанов уже завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.
В Египте на ЧМ по современному пятиборью самарский спортсмен завоевал золотую медаль
Активное участие в оформлении проекта благоустройства принимали жители. Именно они решали, что появится рядом с домом.
В Промышленном районе Самары преобразятся 11 дворов
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
В Самаре начинают отлавливать бродячих собак
Заместителю министра строительства Самарской области Анне Урусовой добавили полномочий
Заместителю министра строительства Самарской области добавили полномочий
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Благодаря занятиям в самарском «Кванториуме» юные программисты победили в международной олимпиаде
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Часть обманутых дольщиков из Самарской области вычеркнут из проблемных списков
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Самарцы продолжают жаловаться на агрессивных собак
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с Крыльями Советов"
Кабутов и Якуба подписали новые контракты с "Крыльями Советов"
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

На Ново-Садовой в Самаре отремонтируют трамвайные пути и поставят автострелку

10 июня 2021 12:29
110
На Ново-Садовой в Самаре отремонтируют трамвайные пути и поставят автострелку

Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайной линии на улице Ново-Садовой. Проводить работы будут в районе пересечения с Ново-Вокзальной.

На пересечении улиц смонтируют автоматический стрелочный перевод чешского производства. Такое оборудование позволит вагоновожатому менять направление движения трамваев, не выходя из кабины.

Управлять процессом водители трамвая могут с помощью специального пульта-кнопки. Но их встроили только в новые трехсекционные трамваи, закупленные к мундиалю. В других моделях вагоновожатому всё равно приходится переводить стрелки вручную.

Судя по техзаданию ТТУ, для проведения работ часть рельс демонтируют. Их выправят и вернут обратно после монтажа стрелочного перевода.

— Выбрать подрядчика планируется в конце июня. На проведение работ у него будет 110 дней. Стоимость контракта составит 73,83 миллиона рублей, — указано в документах закупки.

Автоматические трамвайные стрелки уже работают в Самаре. Поворотные механизмы установили на пересечении Ташкентской и Московского шоссе. С помощью них трамваи поворачивают к стадиону «Солидарность Арена» и со стороны 15-го микрорайона, и со стороны Ново-Садовой, пишет 63.ру.

Теги: трамвай ТТУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
29 мая 2021, 11:35
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
По предварительным подсчетам, в порядок привести нужно 234 трамвайных вагона и 103 троллейбуса. Транспорт
967
Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше.
27 апреля 2021, 23:18
В ТТУ Самары сегодня прошли вакцинацию около 50 сотрудников
Ещё более 250 работников ТТУ привились раньше. Здравоохранение
1105
В центре внимания
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
10 июня 2021  11:59
Самара - лидер в голосовании по выбору объектов благоустройства общественных пространств
199
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
10 июня 2021  10:53
В Самарской области отметят День России: ПРОГРАММА
189
Благодаря системной работе губернатора и поддержке федерального Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
9 июня 2021  21:18
Права почти 4 тысяч обманутых дольщиков СО будут восстановлены до конца 2023 года
408
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
399
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
589
Весь список