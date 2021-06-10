На Ново-Садовой в Самаре отремонтируют трамвайные пути и поставят автострелку

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Трамвайно-троллейбусное управление Самары ищет подрядчика для проведения капитального ремонта трамвайной линии на улице Ново-Садовой. Проводить работы будут в районе пересечения с Ново-Вокзальной.

На пересечении улиц смонтируют автоматический стрелочный перевод чешского производства. Такое оборудование позволит вагоновожатому менять направление движения трамваев, не выходя из кабины.

Управлять процессом водители трамвая могут с помощью специального пульта-кнопки. Но их встроили только в новые трехсекционные трамваи, закупленные к мундиалю. В других моделях вагоновожатому всё равно приходится переводить стрелки вручную.

Судя по техзаданию ТТУ, для проведения работ часть рельс демонтируют. Их выправят и вернут обратно после монтажа стрелочного перевода.

— Выбрать подрядчика планируется в конце июня. На проведение работ у него будет 110 дней. Стоимость контракта составит 73,83 миллиона рублей, — указано в документах закупки.

Автоматические трамвайные стрелки уже работают в Самаре. Поворотные механизмы установили на пересечении Ташкентской и Московского шоссе. С помощью них трамваи поворачивают к стадиону «Солидарность Арена» и со стороны 15-го микрорайона, и со стороны Ново-Садовой, пишет 63.ру.