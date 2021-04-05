На майские праздники туристов приглашают съездить из Самары в Удмуртскую Республику

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Куйбышевский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с ООО «РЖД Тур» в рамках проекта «Яркие выходные в Приволжье» запускают туристический поезд выходного дня по маршруту Самара-Ульяновск-Ижевск.

Поезд из Самары отправится в рейс в субботу 1 мая, вечером того же дня к самарцам присоединятся туристы из Ульяновска, в Ижевск гости прибудут в воскресенье 2 мая. Вечером того же дня из Ижевска путешественники отправятся домой. В стоимость тура включены железнодорожные билеты и экскурсионная программа «Этно-гастротур «Вкусно Едем. Удмуртия угощает!», которая познакомит туристов с достопримечательностями Ижевска и купеческого города на Каме - Сарапул.

В состав поезда включены комфортабельные вагоны категории СВ и купе. Подвижной состав оборудован установками кондиционирования воздуха, биотуалетами, розетками.

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туризм с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 550 95 10.