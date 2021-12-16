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На Куйбышевской магистрали подвели итоги второго конкурса ИТ-специалистов

16 декабря 2021 10:51
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На Куйбышевской магистрали подвели итоги второго конкурса ИТ - специалистов

Мероприятие направлено на привлечение программистов, дизайнеров, аналитиков, product-менеджеров, проектировщиков к разработке ИТ-решений, для улучшения качества работы железнодорожного транспорта.

    Более 250 разработчиков подали заявки на участие в онлайн-соревновании из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Махачкалы, Ташкента, Вологды, Мурманска, Шарм-эль-Шейха и других городов России и зарубежья. 

    Было сформировано 65 команд. Успешно выполнили тестовое задание, предоставив достаточно чёткий, краткий план действий и варианты используемых технологий, 34 команды. До финальной стадии конкурса было допущено 12 команд. Сотрудники Куйбышевской магистрали оказывали активную помощь командам в качестве менторов. 

По итогам двух дней работы, по решению жюри, призовой фонд 500 тыс. рублей разделили две команды. Приз в размере 300 тыс. руб. получила команда разработавшая сервис, который позволит в автоматическом порядке создавать номограммы и актуализировать их на основе базы инфраструктурных данных. Второй приз в размере 200 тыс. руб. получила команда, участники которой создали систему поиска заявок и инновационных проектов, позволяющую не только быстро искать по тегам и заголовкам, но и учитывать специфику запрашиваемой информации. Победители помимо денежных призов получат возможность реализовать свой проект на железной дороге.

Ещё две команды получат призы министерства экономического развития и инвестиций Самарской области за индивидуальные и нестандратные решения поставленной задачи. 

Кроме того, жюри отметило разработанный прототип команды от Самарского университета путей сообщения, которой предложено стать первым официальным резидентом корпоративного коворкинга.

Начальник Куйбышевской магистрали Вячеслав Дмитриев отметил: «Сегодня мы увидели много креативных и правильных идей. Команды показали, что некоторые сложные задачи, которые стоят перед РЖД, могут решаться в очень сжатые сроки, если ими занимается слаженная, четко сфокусированная  команда». 

Второй онлайн-хакатон прошел при поддержке Центра инновационного развития ОАО «РЖД». В состав экспертного жюри вошли начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Дмитрий Вербов, первый заместитель начальника Департамента информатизации ОАО «РЖД» Герман Суконников, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов, CEO YellowRockets Сергей Богданов и другие эксперты. Организатором выступала Региональная инновационная площадка Куйбышевской железной дороги «ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ».

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