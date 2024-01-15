На двух трассах Самарской области из-за метели ограничили движение

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В понедельник, 15 января, из-за снегопада и плохой видимости на трассах региона вводится ограничение движения.

Речь об участке автодороги М5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в районе подъезда к Оренбургу с 93-го по 126-й км. Дорога будет закрыта для движения всех транспортных средств с 12:00 до 18:00.

С 14:00 закроют проезд по трассе Ташелка – Тольятти – Димитровград на отрезке с 0-го км по 24-й км 850-й м. Время открытия пока не сообщается.

Погода сегодня не благоволит жителям: снег будет идти весь день и всю ночь. Ожидаются сильные порывы ветра. Водителям лучше отказаться от поездок на личном транспорте, пишет Сова.