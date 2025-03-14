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На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта

14 марта 2025 10:19
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На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта

В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями  с 1 по 30 апреля 2025 года вводится временное ограничение движения для тяжеловесного транспорта на региональных автомобильных дорогах. Ограничения распространяются на транспортные средства, имеющие осевую нагрузку на каждую ось более 7-ми тонн.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа 2025 года на региональных автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием вводится ограничение для тяжеловесных транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории Российской Федерации при  средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C.  Автомобильный транспорт при достижении критической температуры сможет совершать движение в ночные часы с 22.00 до 10.00.

Временные ограничения движения в весенний период не распространяются участки дорог:

- Самара-Бугуруслан, км 31+245 - км 31+395; 

- Красноглинское шоссе в Самаре, км 7+008 - км 6+858;

-  Обход с. Красный Яр, км 7+250 - км 7+750;

- Обход г. Тольятти.

Ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства предусмотрена статьей 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Получить разрешение на движение тяжеловесного транспортного средства можно через портал «Госуслуги» или через личный кабинет перевозчика ФКУ «Росдормониторинг» -   https://safe-route.ru/lk.

Исключения для большегрузных транспортных средств:

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, кислорода медицинского (жидкого и газообразного), топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог, при движении непосредственно к месту производства работ;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортные средства органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

 

 

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