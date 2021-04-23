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МВД подготовило проект новых правил дорожного движения

23 апреля 2021 09:42
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МВД подготовило проект новых правил дорожного движения.

МВД подготовило проект новых правил дорожного движения. Так, инспекторы ГИБДД будущей весной смогут выписывать штрафы водителям за использование шипованных покрышек летом, поврежденный бампер и защитные пленки на стеклах фар.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", одного из нарушений будет достаточно для оформления протокола и санкций от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав. К числу нарушений впервые отнесут отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие "предметов", закрывающих обзор.

Речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу. Сейчас проект находится на изучении в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках "регуляторной гильотины". По данным газеты, предположительный срок вступления в силу поправок – 1 марта 2022 года.

Теги: водители ГИБДД МВД ПДД правила транспорт штраф

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