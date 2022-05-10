МВД и Минцифры готовят соглашение о настройке онлайн-базы по проверке прав таксистов

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МВД России и Минцифры ведут работу по заключению соглашения о настройке и адаптации онлайн-базы, позволяющей агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ во вторник в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Минцифры России и МВД России по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД. Разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения вышеуказанного соглашения", - сказал собеседник агентства.

В конце 2020 года в пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что агрегаторы такси, каршеринга и другие организации, допускающие водителей к управлению автомобилями, смогут получать информацию о наличии у них прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг. В первую очередь возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на профилактику правонарушений. Кроме того, эти меры направлены на недопущение к управлению автомобилями водителей, лишенных или не имеющих на это права.

В МВД отмечали, что запустить соответствующие сервисы в работу планируется не ранее 2022 года. В настоящее время возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения реализована в открытом доступе на официальном сайте Госавтоинспекции.