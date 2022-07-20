Мойка и санитарная обработка общественного транспорта Самары продолжаются

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В Самаре по-прежнему особое внимание уделяется превентивным мерам, способствующим повышению безопасности и сохранению здоровья граждан. Это касается и общественного транспорта.

Специалисты уточняют: несмотря на отмену масочного режима и других ограничительных мер, орошение и протирка всех контактных поверхностей не менее необходима, нежели ранее, прежде всего потому, что угроза распространения коронавирусной инфекции полностью не исчезла.

Согласно данным статистики по коронавирусу в минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 поставлен 82 пациентам. В целом по стране за прошлую неделю показатель заболеваемости вырос. Прирост, хоть и небольшой, зафиксирован и в Самаре. Поэтому работы, направленные на предупреждение заболеваемости, выполняются во всех видах городского пассажирского транспорта, в каждом депо. Контроль осуществляется профильным городским Департаментом.

Фото: администрация Самары