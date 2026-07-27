Минтранс утвердил новые правила обеспечения услуг на борту самолетов

Минтранс РФ выпустил приказ, предусматривающий показ на борту самолетов в России части фильмов с субтитрами и тифлокомментариями. Об этом стало известно 27 июля.

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии для пассажиров из числа инвалидов по зрению на русском языке», — написано в документе от 31 октября 2025 года.

Известно, что правило заработает с 1 марта 2027 года, тогда как остальные пункты приказа будут действительны с 1 сентября. Среди них — возможность пассажиров бесплатно бронировать себе место в салоне еще на этапе покупки билета, пишут "Известия".