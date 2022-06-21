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Минтранс назвал Ту-214 претендентом на основу для авиапарка "Аэрофлота

21 июня 2022 09:03
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Минтранс назвал Ту-214 претендентом на основу для авиапарка "Аэрофлота

Некоторые российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", рассматривают Ту-214 в качестве базового самолета для своего авиапарка. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава Минтранса Виталий Савельев.

"Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить", - сказал он.

В начале апреля глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что ОАК начала производство 20 среднемагистральных самолетов Ту-214. Всего корпорация планирует построить 70 таких машин к 2030 году.

Сейчас Ту-214 входят в парк специального летного отряда "Россия", который обеспечивает перевозку государственный деятелей, включая президента, сообщает РГ.

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