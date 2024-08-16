Минэкономразвития РФ поддержало обязательное использование электромобилей в такси

Решение о том, какие электромобили должны использоваться в такси, будет приниматься на региональном уровне, уточнили в минэкономразвития, пишет Смотрим.



Автоэксперт Максим Егоров в программе "Наше время" на "Радио России":

"Последнее время очень печалит меня качество услуг такси. Выжимают все из дизельных машин, бензиновых машин, которые еще существуют в такси.



Сама инициатива неплохая, важен вопрос ее применения, он открытый. Интересно: это будет как обременение или действительно будет помощь? Машины с бензиновым двигателем могут ездить почти круглосуточно. А машины, которые надо заряжать, не могут так долго ездить. Поэтому вопрос безопасности возникает, потому что сейчас такси – это целая проблема. Люди перерабатывают, меняют аккаунты. А если у тебя электрическая машина разрядилась, у тебя просто нет вариантов, как дальше продолжить ехать, ее надо заряжать. Если эта система заработает – будет здорово".