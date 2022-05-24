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Между Самарой и Стамбулом запустят прямые авиарейсы с 6 июня

24 мая 2022 11:53
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Между Самарой и Стамбулом запустят прямые авиарейсы с 6 июня

Из Самары в крупнейший город Турции запускают прямой авиарейс. Он будет летать раз в неделю — по понедельникам.

Авиакомпания Red Wings анонсировала запуск прямых рейсов в Стамбул из Самары, Владикавказа, Уфы и Челябинска. Полеты начнутся уже с понедельника, 6 июня. Пассажиров будут перевозить на лайнерах SSJ100 вместимостью до 100 человек.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, отправление из Самары запланировано в 19:00, прилет в 22:45. Обратно туристы улетят в понедельник днем. Из Стамбула самолет отправится в 12:30, а приземлится в Самаре в 18:00, пишет ГТРК Самара.

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