Между Самарой и Стамбулом запустят прямые авиарейсы с 6 июня

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Из Самары в крупнейший город Турции запускают прямой авиарейс. Он будет летать раз в неделю — по понедельникам.

Авиакомпания Red Wings анонсировала запуск прямых рейсов в Стамбул из Самары, Владикавказа, Уфы и Челябинска. Полеты начнутся уже с понедельника, 6 июня. Пассажиров будут перевозить на лайнерах SSJ100 вместимостью до 100 человек.

Согласно онлайн-табло аэропорта Курумоч, отправление из Самары запланировано в 19:00, прилет в 22:45. Обратно туристы улетят в понедельник днем. Из Стамбула самолет отправится в 12:30, а приземлится в Самаре в 18:00, пишет ГТРК Самара.