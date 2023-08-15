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Метрострой в Самаре: изменение схемы движения транспорта на улице Вилоновской

15 августа 2023 16:41
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В связи с проведением работ по строительству новой станции метро «Театральная» и устранению повреждений канализации на вводе дома №19 по улице Вилоновской.

В связи с проведением работ по строительству новой станции метро «Театральная» и устранению повреждений канализации на вводе дома №19 по улице Вилоновской, в период с 10:00 17 августа 2023 года по 23:59 25 августа 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по улице Вилоновской на участке от улицы Галактионовской до улицы Самарской. Объезд закрытого участка возможен по улице Льва Толстого.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои маршруты следования, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков и сигналов светофоров.

 

Фото:    администрация Самары

 

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