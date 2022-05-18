Маршруты движения транспорта в историческом центре Самары во время «Российской студенческой весны»

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Напоминаем, что в связи с проведением в Самаре XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» маршруты движения общественного транспорта в период с 19 по 23 мая 2022 года будут скорректированы.

По причине того, что введенные ограничения движения затронут и периметр площади имени В.В. Куйбышева (улицы Вилоновскую, Красноармейскую, Чапаевскую и частично – улицу Шостаковича), по временной схеме движения будут работать:

- трамваи маршрутов № 3 и № 20 – проследуют по улице Галактионовской вместо улицы Фрунзе, далее – по своему маршруту;

- трамваи маршрута № 22 – поедут по улице Галактионовской вместо улицы Фрунзе, по улице Красноармейской и далее – по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№ 24 и 92 – временная схема предусматривает движение по улице Галактионовской вместо улицы Молодогвардейской в обоих направлениях, далее – по улицам Вилоновской, Самарской и Льва Толстого;

- автобусы маршрута № 3 – по улице Льва Толстого вместо улицы Красноармейской и далее – по улице Куйбышева;

- автобусы маршрута № 34 – до улицы Галактионовской, далее – по улицам Льва Толстого, Фрунзе, а затем по своему маршруту);

- автобусы маршрута № 80 – проследуют по улице Льва Толстого вместо улицы Красноармейской и далее – по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 226 – по улице Льва Толстого вместо улицы Красноармейской – до улицы Фрунзе и далее – по своему маршруту;

- автобусы маршрута № 297 – по улицам Самарской, Льва Толстого – до улицы Куйбышева и далее – по своему маршруту.

Также обращаем внимание жителей Самары и гостей города на то, что до площади имени В.В. Куйбышева можно добраться на городском пассажирском транспорте следующих маршрутов:

1. Автобусные

- № 2 (от автостанции «Аврора», улицу Революционная, Московское шоссе, проспект Масленникова, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, площадь Сельского хозяйства до ООТ «Улица Ульяновская»);

- № 5д (от пос. Сухая Самарка через Хлебозавод № 3, площадь Революции до ООТ «Улица Льва Толстого»);

- № 23 (от 15-го микрорайона через улицу Стара-Загора, парк имени Ю.А. Гагарина, Центральный автовокзал, Самарский филиал Третьяковской

галереи, площадь Сельского хозяйства до ООТ «Улица Красноармейская»);

- № 24 (от автостанции «Аврора» через станции метро «Гагаринская» и «Московская», площадь Сельского хозяйства, улицу Галактионовскую до ООТ «Улица Вилоновская»);

- № 34 (от завода «Металлург» через площадь имени Кирова, станции метро «Победа», «Советская», «Спортивная», «Гагаринская», «Московская», улицу Арцыбушевскую до ООТ «Музей имени П.В. Алабина»);

- № 37 (от 14-го микрорайона через улицу Стара-Загора, парк имени Ю.А. Гагарина, Центральный автовокзал, Губернский рынок, Железнодорожный вокзал до ООТ «Улица Молодогвардейская»);

- № 41 (от 15-го микрорайона через площадь имени Кирова, улицы Победы и Гагарина, станции метро «Гагаринская», «Московская», площадь Сельского хозяйства до ООТ «Улица Ульяновская»);

- № 47 (от Юнгородка через проспект имени Кирова, улицу Стара- Загора, парк имени Ю.А. Гагарина, Центральный автовокзал, Самарский филиал Третьяковской галереи до ООТ «Улица Ульяновская»);

- № 50 (проследует из поселка Красная Глинка через Барбошину поляну, Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи до ООТ «Улица Ульяновская»);

2. Трамвайные

- № 1 (от автостанции «Аврора» через Железнодорожный вокзал до ООТ «Улица Галактионовская»);

- № 3 (из Юнгородка через автостанцию «Аврора», улицы Арцыбушевскую, Красноармейскую до ООТ «Улица Галактионовская»);

- № 5 (от Барбошиной поляны через улицу Ново-Садовую, Постников овраг, проспект Ленина, улицу Арцыбушевскую до ООТ «Улица Галактионовская»);

- № 20 (из 10-го микрорайона через Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, улицу Арцыбушевскую до ООТ «Улица Галактионовская»);

- № 22 (из 15-го микрорайона через Барбошину поляну, Постников овраг, Самарский филиал Третьяковской галереи, проспект Ленина, улицы Арцыбушевскую, Красноармейскую до ООТ «Улица Галактионовская»);

3. Троллейбусные

- № 6 (от улицы Грозненской через Новокуйбышевское шоссе, улицу Главную, площадь Революции до ООТ «Улица Молодогвардейская»).

Также отметим, что в период проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00. В таком режиме городской пассажирский транспорт начнет функционировать в ночь с 18 на 19 мая 2022 года и закончит в ночь с 23 на 24 мая 2022 года.

Таким образом, для комфорта горожан и обеспечения транспортной доступности исторического центра работа общественного транспорта будет усилена.

По информации Департамента транспорта Администрации Самары, для вывоза горожан с праздничных мероприятий, которые будут проходить на площади имени В.В. Куйбышева, ежедневно, начиная с 19 мая, на улицу Самарскую на участок между улицами Красноармейской и Льва Толстого до 21:30 будет подаваться дополнительный подвижной состав. Автобусы будут выполнять развоз населения по девяти маршрутам: №№ 1, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 67, 75.

Кроме того, движение трамваев будет организовано так, чтобы они следовали с интервалом ориентировочно 10 минут. Так, организуют курсирование трамваев маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22.

Фото: администрация Самары