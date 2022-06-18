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Мантуров рассказал о планах возродить «Волгу» и «Победу»

18 июня 2022 10:09
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Мантуров рассказал о планах возродить «Волгу» и «Победу»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу РБК о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших в советское время.

«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то и то», — сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault, который перешел на баланс Москвы, сообщил он. Указывалось, что ведутся переговоры с зарубежными автопроизводителями, которые могли бы заинтересоваться таким проектом.

Касательно ухода Renault Мантуров указал, что вероятным триггером к такому решению стал «коллапс логистики». «Глобально у компании «Рено» держать на себе груз по содержанию АвтоВАЗа и «Автофрамоса» на долгосрочный период, в отличие от других производителей, которые заявили о том, что до конца года они будут обеспечивать выплаты зарплаты сотрудникам этих предприятий», — сказал он.
 

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