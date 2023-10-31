Лучших сотрудников предприятий-перевозчиков наградили в Самаре

88

Работа транспортной отрасли, в том числе организация стабильного транспортного сообщения, поддержка трудовых коллективов – одно из важнейших направлений деятельности мэрии, ведь от этого зависит и комфорт населения. Сегодня лучших сотрудников муниципальных предприятий «Самарский метрополитен им. Росовского» и «Трамвайно-троллейбусное управление» отметили Грамотами и Благодарственными письмами Главы г. о. Самара, Департамента транспорта Администрации г. о. Самара, министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, Самарской Губернской Думы, Думы г. о. Самара и профсоюза работников жизнеобеспечения. Награждение приурочено ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

Среди награжденных – машинист электропоезда Вячеслав Королев, который уже 18 лет работает в МП «Самарский метрополитен».

«Когда-то я устроился на работу, увидев объявление в вагоне метро. Первая поездка была, конечно, под контролем старшего коллеги. И сразу же ко мне не возникло замечаний. За эти годы очень привык к работе, которая мне по-прежнему нравится», – рассказал Вячеслав Королев.

Говоря о перспективах развития наземного электрического транспорта, участники торжественных мероприятий отметили, что в следующем году планируется заключить концессионное соглашение, что позволит не только отремонтировать часть трамвайных путей, но и приобрести 45 современных трамваев, что, несомненно, значительно улучшит качество перевозок.

«У нас есть два профессиональных праздника: День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году отмечался 29 октября, и День работников транспорта 20 ноября. Это не только радость, но и двойная ответственность, причем как перед пассажирами, так и перед нашими сотрудниками. В этом году нами сделано немало, чтобы добиться стабильности и уверенно смотреть в будущее. Будем наращивать темпы развития», – резюмировал директор МП г. о. Самара «ТТУ» Михаил Ефремов.

Сегодня в МП «ТТУ» работают свыше 2 500 человек. В состав предприятия входят 3 трамвайных и 3 троллейбусных депо, 8 вспомогательных служб.

К поздравлениям присоединился председатель Самарской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Сергей Жуков:

«Жизнь города невозможно представить без транспортной составляющей. А залог успешности любого предприятия – это, прежде всего, люди, преданные профессии. И награждаем мы тех сотрудников, которые демонстрируют высокий профессионализм».

Организация перевозок в «подземке», как и трамвайных, троллейбусных и автобусных, остается на непрерывном контроле мэрии Самары и дирекций профильных предприятий, которые не преминули пригласить к сотрудничеству всех желающих связать свою жизнь с транспортной отраслью.

Фото предоставлено администрацией Самары