Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля

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Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на период летних перевозок на Куйбышевской железной дороге продлен маршрут пригородного поезда Жигулевское Море – Курумоч.

Так, с 17 апреля 2021 года:

- пригородный поезд Жигулевское Море – Курумоч по выходным дням устанавливается сообщением Отвага – Курумоч. Со станции Отвага поезд будет отправляться в 15:52, на станцию Жигулевское Море он будет прибывать в 16:22, а на станцию Курумоч в 17:15;

- по выходным и праздничным дням пригородный поезд Пятилетка – Жигулевское Море устанавливается сообщением Пятилетка – Отвага. Отправлением со станции Пятилетка в 04:50 и прибытием на станцию Жигулевское Море в 06:41, на станцию Отвага в 07:15;

- по рабочим дням изменяется расписание пригородного поезда Жигулевское Море – Курумоч, со станции Жигулевское Море поезд отправляется в 16:27 и прибывает в Курумоч в 17:15.

- назначается дополнительный пригородный поезд Самара – Курумоч по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, отправлением со станции Самара в 06:00 и прибытием в Курумоч в 07:30;

- назначается дополнительный пригородный поезд Курумоч – Самара по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, отправлением со станции Курумоч в 11:11 и прибытием в Самару в 12:38.