Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
«Ласточки» в Самарской области будут ходить по измененному расписанию с 1 сентября

21 августа 2025 09:38
215
Курсирующие по маршруту Тольятти – Новокуйбышевская.

С 1 сентября 2025 года изменяется расписание пригородных скоростных поездов «Ласточка», курсирующих по маршруту Тольятти – Новокуйбышевская:

Номер поезда Маршрут Время отправления

7114/7113 Тольятти – НКБШ Тольятти: 05:37

Химзаводская: 05:47

Жиг. Море: 05:59

Канал: 06:05

Пискалы: 06:10

Задельная: 06:17

Мастрюково: 06:25

Далее своим расписанием

7118/7117 Тольятти – НКБШ Тольятти: 09:58

Химзаводская: 10:08

Жиг. Море: 10:20

Канал: 10:26

Волжская Жемчужина: 10:29

Пискалы: 10:32 

Задельная: 10:40

Имени В. Грушина: 10:46

Мастрюково: 10:49

Далее своим расписанием

7126/7125 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская)  Задельная: 16:52

Имени В. Грушина: 16:58

Мастрюково: 17:01

Курумоч: 17:07

Царевщина: 17:15

Старосемейкино: 17:20

Водинская: 17:27

Ягодная: 17:35

Козелковская: 17:38

7130/7129 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская)  Задельная: 20:38

Имени В. Грушина: 20:44

Мастрюково: 20:47

Курумоч: 20:53

Царевщина: 21:01

Старосемейкино: 21:07

Водинская: 21:13

Ягодная: 21:22

Козелковская: 21:25

Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на станциях и остановочных пунктах, а также на официальном сайте Куйбышевской железной дороги и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   КбшЖД

