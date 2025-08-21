«Ласточки» в Самарской области будут ходить по измененному расписанию с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года изменяется расписание пригородных скоростных поездов «Ласточка», курсирующих по маршруту Тольятти – Новокуйбышевская:
Номер поезда Маршрут Время отправления
7114/7113 Тольятти – НКБШ Тольятти: 05:37
Химзаводская: 05:47
Жиг. Море: 05:59
Канал: 06:05
Пискалы: 06:10
Задельная: 06:17
Мастрюково: 06:25
Далее своим расписанием
7118/7117 Тольятти – НКБШ Тольятти: 09:58
Химзаводская: 10:08
Жиг. Море: 10:20
Канал: 10:26
Волжская Жемчужина: 10:29
Пискалы: 10:32
Задельная: 10:40
Имени В. Грушина: 10:46
Мастрюково: 10:49
Далее своим расписанием
7126/7125 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская) Задельная: 16:52
Имени В. Грушина: 16:58
Мастрюково: 17:01
Курумоч: 17:07
Царевщина: 17:15
Старосемейкино: 17:20
Водинская: 17:27
Ягодная: 17:35
Козелковская: 17:38
7130/7129 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская) Задельная: 20:38
Имени В. Грушина: 20:44
Мастрюково: 20:47
Курумоч: 20:53
Царевщина: 21:01
Старосемейкино: 21:07
Водинская: 21:13
Ягодная: 21:22
Козелковская: 21:25
Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на станциях и остановочных пунктах, а также на официальном сайте Куйбышевской железной дороги и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.
Фото: КбшЖД