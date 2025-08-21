«Ласточки» в Самарской области будут ходить по измененному расписанию с 1 сентября

215

С 1 сентября 2025 года изменяется расписание пригородных скоростных поездов «Ласточка», курсирующих по маршруту Тольятти – Новокуйбышевская:

Номер поезда Маршрут Время отправления

7114/7113 Тольятти – НКБШ Тольятти: 05:37

Химзаводская: 05:47

Жиг. Море: 05:59

Канал: 06:05

Пискалы: 06:10

Задельная: 06:17

Мастрюково: 06:25

Далее своим расписанием

7118/7117 Тольятти – НКБШ Тольятти: 09:58

Химзаводская: 10:08

Жиг. Море: 10:20

Канал: 10:26

Волжская Жемчужина: 10:29

Пискалы: 10:32

Задельная: 10:40

Имени В. Грушина: 10:46

Мастрюково: 10:49

Далее своим расписанием

7126/7125 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская) Задельная: 16:52

Имени В. Грушина: 16:58

Мастрюково: 17:01

Курумоч: 17:07

Царевщина: 17:15

Старосемейкино: 17:20

Водинская: 17:27

Ягодная: 17:35

Козелковская: 17:38

7130/7129 Тольятти – НКБШ (на участке Задельная – Козелковская) Задельная: 20:38

Имени В. Грушина: 20:44

Мастрюково: 20:47

Курумоч: 20:53

Царевщина: 21:01

Старосемейкино: 21:07

Водинская: 21:13

Ягодная: 21:22

Козелковская: 21:25

Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно получить на станциях и остановочных пунктах, а также на официальном сайте Куйбышевской железной дороги и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД